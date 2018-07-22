Федерация футбола Японии отказалась от Венгера

Теги японияарсен венгер

Федерация футбола Японии отказалась от Венгера

Федерация футбола Японии отказалась от идеи назначения Арсена Венгера на пост тренера сборной.

Как сообщает Kayodo, команду возглавит наставник молодежной сборной Хадимэ Мориясу.

Напомним, что Венгер покинул "Арсенал" после 22 лет работы в клубе.

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