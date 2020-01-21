Федерация футбольной статистики определила сильнейший чемпионат в мире по итогам 2019 года

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Федерация футбольной статистики определила сильнейший чемпионат в мире по итогам 2019 года
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги 2019 года и выбрала сильнейший чемпионат в мире.

Впервые с 2009 года первое место заняла английская Премьер-лига. Чемпионат Испании впервые с 2010 года уступил первенство и опустился на третью позицию, пропустив вперед Бразилию.

Российская Премьер-Лига заняла 26-е место, опустившись на девять позиций по сравнению с 2018 годом.

Список топ-30 сильнейших чемпионатов в мире по версии IFFHS выглядит так:

1. Англия — 1287 очков
2. Бразилия — 1165
3. Испания — 1141
4. Италия — 939
5. Колумбия — 849
6. Португалия — 834
7. Франция — 818
8. Голландия — 790,5
9. Аргентина — 776
10. Германия — 765,5
11. Парагвай — 755,5
12. Шотландия — 747,5
13. Бельгия — 696,5
14. Эквадор — 686
15. Тунис — 664,5
16. Румыния — 632
17. Марокко — 629,5
18. Хорватия — 618
19. Греция — 616,5
20. Сербия — 605
21. Мексика — 600
22. Кипр — 586
23. Чехия — 571
24. Австрия — 561
25. Украина — 542
26. Россия — 538,5
27. Дания — 533,5
28. Турция — 523,5
29. Израиль — 521,5
30. Южная Корея — 520,5.

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 48
3 Лестер Сити Лестер Сити 23 45
4 Челси Челси 23 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 23 33
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 31
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 30
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 29
11 Эвертон Эвертон 23 29
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 29
13 Саутгемптон Саутгемптон 23 28
14 Бернли Бернли 23 27
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 25
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 23
17 Уотфорд Уотфорд 23 23
18 Астон Вилла Астон Вилла 23 22
19 Борнмут Борнмут 23 20
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