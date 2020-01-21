Федерация футбольной статистики определила сильнейший чемпионат в мире по итогам 2019 года



Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги 2019 года и выбрала сильнейший чемпионат в мире.

Впервые с 2009 года первое место заняла английская Премьер-лига. Чемпионат Испании впервые с 2010 года уступил первенство и опустился на третью позицию, пропустив вперед Бразилию.

Российская Премьер-Лига заняла 26-е место, опустившись на девять позиций по сравнению с 2018 годом.

Список топ-30 сильнейших чемпионатов в мире по версии IFFHS выглядит так:

1. Англия — 1287 очков

2. Бразилия — 1165

3. Испания — 1141

4. Италия — 939

5. Колумбия — 849

6. Португалия — 834

7. Франция — 818

8. Голландия — 790,5

9. Аргентина — 776

10. Германия — 765,5

11. Парагвай — 755,5

12. Шотландия — 747,5

13. Бельгия — 696,5

14. Эквадор — 686

15. Тунис — 664,5

16. Румыния — 632

17. Марокко — 629,5

18. Хорватия — 618

19. Греция — 616,5

20. Сербия — 605

21. Мексика — 600

22. Кипр — 586

23. Чехия — 571

24. Австрия — 561

25. Украина — 542

26. Россия — 538,5

27. Дания — 533,5

28. Турция — 523,5

29. Израиль — 521,5

30. Южная Корея — 520,5.

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