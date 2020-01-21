Федерация футбольной статистики определила сильнейший чемпионат в мире по итогам 2019 года
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги 2019 года и выбрала сильнейший чемпионат в мире.
Впервые с 2009 года первое место заняла английская Премьер-лига. Чемпионат Испании впервые с 2010 года уступил первенство и опустился на третью позицию, пропустив вперед Бразилию.
Российская Премьер-Лига заняла 26-е место, опустившись на девять позиций по сравнению с 2018 годом.
Список топ-30 сильнейших чемпионатов в мире по версии IFFHS выглядит так:
1. Англия — 1287 очков
2. Бразилия — 1165
3. Испания — 1141
4. Италия — 939
5. Колумбия — 849
6. Португалия — 834
7. Франция — 818
8. Голландия — 790,5
9. Аргентина — 776
10. Германия — 765,5
11. Парагвай — 755,5
12. Шотландия — 747,5
13. Бельгия — 696,5
14. Эквадор — 686
15. Тунис — 664,5
16. Румыния — 632
17. Марокко — 629,5
18. Хорватия — 618
19. Греция — 616,5
20. Сербия — 605
21. Мексика — 600
22. Кипр — 586
23. Чехия — 571
24. Австрия — 561
25. Украина — 542
26. Россия — 538,5
27. Дания — 533,5
28. Турция — 523,5
29. Израиль — 521,5
30. Южная Корея — 520,5.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17