Федерация регби России пригласила Дзюбу на международный турнир
Федерация регби России иронично прокомментировала действия форварда "Зенита" Артёма Дзюбы во время матча девятого тура РПЛ против тульского "Арсенала".
Напомним, что 31-летний футболист схватил партнёра по атаке Сердара Азмуна во время спора с арбитром и оттащил его в сторону.
"Артём, сори, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку Европейских наций в феврале можем забронить местечко. "Зенит", отпустите парня на неделю-другую?" - говорится в публикации федерации в твиттере.
Артём, сори, но мы уже не можем делать замены в составе Но на место столба или фланкера к Кубку Европейских наций в феврале можем забронить местечко. https://t.co/d9JXSIUJZv— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) September 13, 2019
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|Арсенал Тула
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