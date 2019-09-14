Федерация регби России пригласила Дзюбу на международный турнир

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Федерация регби России пригласила Дзюбу на международный турнир

Федерация регби России иронично прокомментировала действия форварда "Зенита" Артёма Дзюбы во время матча девятого тура РПЛ против тульского "Арсенала".

Напомним, что 31-летний футболист схватил партнёра по атаке Сердара Азмуна во время спора с арбитром и оттащил его в сторону.

"Артём, сори, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку Европейских наций в феврале можем забронить местечко. "Зенит", отпустите парня на неделю-другую?" - говорится в публикации федерации в твиттере.

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