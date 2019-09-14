Федерация регби России пригласила Дзюбу на международный турнир

Федерация регби России иронично прокомментировала действия форварда "Зенита" Артёма Дзюбы во время матча девятого тура РПЛ против тульского "Арсенала".

Напомним, что 31-летний футболист схватил партнёра по атаке Сердара Азмуна во время спора с арбитром и оттащил его в сторону.

"Артём, сори, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку Европейских наций в феврале можем забронить местечко. "Зенит", отпустите парня на неделю-другую?" - говорится в публикации федерации в твиттере.

Артём, сори, но мы уже не можем делать замены в составе Но на место столба или фланкера к Кубку Европейских наций в феврале можем забронить местечко. https://t.co/d9JXSIUJZv — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) September 13, 2019

Не пропустите: Дзюба высказался о скандале с сибирским школьником с причёской в стиле Ибрагимовича. | http://soccernews.ru