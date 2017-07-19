Федерацию футбола Испании может возглавить бывший президент "Барселоны"

Вице-президент Федерации футбола Испании Жоан Гаспар может возглавить организацию после ареста её главы Анхеля Марии Вильяра.

Как сообщает Marca, 72-летний функционер может занять этот пост на временной основе.

Стоит отметить, что Гаспар в период с 2000 по 2003 год был президентом каталонской "Барселоны".

Также читайте: "Барселона" встала на защиту задержанного главы Федерации футбола Испании. | http://soccernews.ru