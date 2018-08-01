Федеральная налоговая служба России арестовала единственный банковский счет, которым пользовался "Анжи"

Теги анжи

Федеральная налоговая служба России арестовала единственный банковский счет, которым пользовался "Анжи"Федеральная налоговая служба России арестовала единственный банковский счет, которым пользовался махачкалинский "Анжи", информирует ТАСС.

Эту информацию источнику уже подтвердил генеральный директор клуба Олег Флегонтов. В частности, он сообщил: "Действительно, налоговая служба приостановила действия по расчетному счету футбольного клуба. Причина - задолженность по налоговым выплатам".

Напомним, известный тренер сделал грустный прогноз о судьбе "Анжи". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 ЦСКА Москва 1 1
8 Динамо Москва 1 1
9 Крылья Советов 1 1
10 Локомотив Москва 1 1
11 Уфа 1 1
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов