Федерико Бернардески хочет остаться в "Ювентусе"

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Федерико Бернардески хочет остаться в "Ювентусе"

Фото: инстаграм Федерико Бернардески/Автор неизвестен

Полузащитник "Ювентуса" Федерико Бернардески надеется остаться в туринском клубе, сообщает Goal. 

По сведениям источника, футболист хочет продлить с клубом контракт, который истекает ближайшим летом. "Ювентус" ранее уже предлагал игроку новое соглашение со снижением зарплаты на 30 процентов, но данные условия не устроили хавбека.

В нынешнем сезоне 28-летний Бернардески провел за "Ювентус" 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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