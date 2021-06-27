Федерико Кьеза прокомментировал победу над Австрией на Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен

Вингер "Ювентуса" и сборной Италии Федерико Кьеза, прокомментировал победу над Австрией в матче 1/8 финала Евро-2020. Кьеза открыл счет в матче.

"Австрия отлично сыграла, однако у нас были моменты, и парочку из них мы реализовали. Думаю, мы заслуживаем прохода в следующую стадию.

Мы – команда из 26 игроков, и каждый из нас стремится помочь ей побеждать. Именно это сегодня и переломило ход поединка", – сказал Кьеза.

В прошедшем сезоне итальянец сыграл 30 матчей за "Ювентус" в Серии А, в которых забил 8 голов.

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