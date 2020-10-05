Федерико Кьеза стал игроком "Ювентуса"

Нападающий "Фиорентины" и сборной Италии Федерико Кьеза перешел в "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.

Туринский клуб арендовал футболиста на два года. В первый год "Ювентус" заплатит два миллиона евро, во второй - восемь миллионов. По окончании арендного соглашения туринцы будут обязаны выкупить трансфер форварда за 40 миллионов евро.

22-летний Кьеза является воспитанником "Фиорентины". Он выступает за клуб из Флоренции с 2016 года. Всего он провел за "фиалок" 153 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 25 результативных передач. За сборную Италии сыграл 19 матчей и забил 1 гол.

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