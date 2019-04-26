Федерико Вальверде хочет заключить с "Реалом" новый контракт

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Федерико Вальверде хочет заключить с "Реалом" новый контракт

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде сказал, что если "сливочные" предложат ему новый контракт, он согласится его продлить, утверждает Onda Cero.

Ранее сообщалось, что "Реал" готовит новое соглашение 20-летнему игроку.

"Если футболист хочет уйти из "Реала", в его голове явно что-то не так. Если у меня появится возможность остаться в клубе, я сделаю это", - отметил футболист.

Вальверде перешел в мадридский клуб из "Пеньяроля" в 2016 году за 5 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2021 года. В этом сезоне уругваец участвовал в 23 матчах Примеры, не отметившись результативными действиями.

А еще: "Реал" готов заплатить 70 миллионов евро за полузащитника "Лиона"| http://soccernews.ru

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