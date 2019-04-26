Федерико Вальверде хочет заключить с "Реалом" новый контракт
Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде сказал, что если "сливочные" предложат ему новый контракт, он согласится его продлить, утверждает Onda Cero.
Ранее сообщалось, что "Реал" готовит новое соглашение 20-летнему игроку.
"Если футболист хочет уйти из "Реала", в его голове явно что-то не так. Если у меня появится возможность остаться в клубе, я сделаю это", - отметил футболист.
Вальверде перешел в мадридский клуб из "Пеньяроля" в 2016 году за 5 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2021 года. В этом сезоне уругваец участвовал в 23 матчах Примеры, не отметившись результативными действиями.
А еще: "Реал" готов заплатить 70 миллионов евро за полузащитника "Лиона"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|34
|55
|5
|Севилья
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|34
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта Виго
|34
|36
|17
|Реал Вальядолид
|34
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28