Федор Чалов вышел на 10-е место по числу голов за ЦСКА в чемпионате России

Нападающий ЦСКА Федор Чалов вышел на 10-е место по числу голов за московский клуб в чемпионате России.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом" (1:0) Чалов забил свой 34-й гол, опередив бывшего игрока "армейцев" Ролана Гусева (33).

Топ-10 лучших бомбардиров в истории ЦСКА в РПЛ выглядит так:

1. Вагнер Лав - 85 голов

2. Сергей Семак - 68

3. Сейду Думбия - 66

4. Алан Дзагоев - 52

5. Владимир Кулик - 49

6. Ахмед Муса - 48

7. Зоран Тошич - 37

8-9. Ивица Олич - 35

8-9. Сергей Игнашевич - 35

10. Федор Чалов - 34

Не пропустите: ЦСКА близок к покупке 90% прав на Гайча. | http://soccernews.ru