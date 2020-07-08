Федор Чалов вышел на 10-е место по числу голов за ЦСКА в чемпионате России

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Федор Чалов вышел на 10-е место по числу голов за ЦСКА в чемпионате России

Нападающий ЦСКА Федор Чалов вышел на 10-е место по числу голов за московский клуб в чемпионате России.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом" (1:0) Чалов забил свой 34-й гол, опередив бывшего игрока "армейцев" Ролана Гусева (33).

Топ-10 лучших бомбардиров в истории ЦСКА в РПЛ выглядит так:

1. Вагнер Лав - 85 голов
2. Сергей Семак - 68
3. Сейду Думбия - 66
4. Алан Дзагоев - 52
5. Владимир Кулик - 49
6. Ахмед Муса - 48
7. Зоран Тошич - 37
8-9. Ивица Олич - 35
8-9. Сергей Игнашевич - 35
10. Федор Чалов - 34

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