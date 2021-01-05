Федор Кудряшов назвал задачу-минимум для сборной России на Евро-2020

Защитник "Антальяспора" и сборной России Федор Кудряшов заявил, что задачей команды на чемпионате Европы-2020, который пройдет летом 2021 года, является выход в полуфинал.

"Цель на чемпионат Европы – выход в полуфинал. У тренерского штаба будет больше времени на подготовку, и мы проведем намного больше времени вместе. У нас будет время, чтобы детально изучить всех соперников и подготовиться к каждому из них", - приводит слова Кудряшова "Российская газета".

На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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