Федор Кудряшов объявил о разводе с женой
Фото: инстаграм Федора Кудряшова/Автор неизвестен
Защитник турецкого "Антальяспора" и сборной России Федор Кудряшов сообщил, что он разводится с супругой Анастасией.
"Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она мне подарила замечательных детей, которых мы воспитываем и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за все, что она делает для меня и наших сына и дочки!
Время идет, мы меняемся, мы взрослеем, появляются новые цели, осознанности… Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху.
То, что у Насти сейчас своя личная жизнь — я очень рад! Счастливая женщина — это счастье для всех. Жизнь нам и дана для счастья!" — написал Кудряшов в инстаграме.
34-летний Кудряшов выступает за "Антальяспор" с 2020 года. Всего он провел за клуб 82 матча и отдал три голевые передачи. Ранее играл за "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов", "Рубин", "Истанбул Башакшехир" и "Сочи". За сборную России сыграл 48 матчей и забил один гол. 4-кратный серебряный призер чемпионата России, серебряный призер чемпионата Турции, финалист Кубка Турции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24