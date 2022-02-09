Федор Кудряшов объявил о разводе с женой

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Федор Кудряшов объявил о разводе с женой

Фото: инстаграм Федора Кудряшова/Автор неизвестен

Защитник турецкого "Антальяспора" и сборной России Федор Кудряшов сообщил, что он разводится с супругой Анастасией

"Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она мне подарила замечательных детей, которых мы воспитываем и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за все, что она делает для меня и наших сына и дочки!

Время идет, мы меняемся, мы взрослеем, появляются новые цели, осознанности… Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху.

То, что у Насти сейчас своя личная жизнь — я очень рад! Счастливая женщина — это счастье для всех. Жизнь нам и дана для счастья!" — написал Кудряшов в инстаграме.

34-летний Кудряшов выступает за "Антальяспор" с 2020 года. Всего он провел за клуб 82 матча и отдал три голевые передачи. Ранее играл за "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов", "Рубин", "Истанбул Башакшехир" и "Сочи". За сборную России сыграл 48 матчей и забил один гол. 4-кратный серебряный призер чемпионата России, серебряный призер чемпионата Турции, финалист Кубка Турции.

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