Федор Щербаченко: "Вижу сегодня только одного кандидата вместо Манчини"

Известный тренер Федор Щербаченко назвал идеального кандидата на замену наставнику питерского "Зенита" Роберто Манчини.

"Как это ни странно, я вижу сегодня только одного кандидата вместо Манчини - Черчесова. Почему именно Станислава Саламовича? Потому что он знает специфику российского чемпионата, четко понимает, что нужно делать на тренировках и в матчах, как обеспечивать высокую физическую готовность и самоотдачу игроков на поле, как проводить трансферную политику. И самое главное - ни одна звезда, даже мирового футбола, не сможет не выполнять указания Черчесова", - цитирует 55-летнего специалиста Спорт уик-энд.

Напомним, Кокорин поздравил "Зенит" с победой над "Уфой". | soccernews.ru