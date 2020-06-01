Федор Смолов может перейти в турецкий топ-клуб

Турецкие топ-клубы проявляют интерес к российскому нападающему "Сельты" Федору Смолову, сообщает Fotospor.

По сведениям издания, главным претендентом на форварда является "Бешикташ". Также он входит в сферу интересов "Галатасарая" и "Фенербахче". "Сельта" не планирует выкупать трансфер Смолова, поэтому по окончании сезона он должен вернуться в "Локомотив", с которым у него действует контракт до лета 2022 года.

Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в январе. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб шесть матчей во всех турнирах и отметился голом в ворота мадридского "Реала".

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