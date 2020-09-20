Федор Смолов принес победу "Локомотиву" над "Тамбовом"

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Федор Смолов принес победу "Локомотиву" над "Тамбовом"

В матче 8-го тура чемпионата России московский "Локомотив" победил "Тамбов" со счетом 1:0. Единственный гол в начале встречи забил форвард "железнодорожников" Федор Смолов.

Благодаря победе "Локомотив" вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Тамбов" остался на 13-й позиции.

"Локомотив" Москва – "Тамбов" Тамбов - 1:0 (1:0)
Гол: Смолов, 7 - 1:0

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Серкейра, Живоглядов, Магкеев, Крыховяк, Миранчук, Камано (Жемалетдинов, 64), Чорлука, Смолов, Эдер (Лисакович, 72).

"Тамбов": Рыжиков, Шляков, Грицаенко, Ойеволе (Таказов, 43), Тетрашвили, Карасев (Костюков, 46), Чуперка, Каплиенко, Рыбин, Панченко (Карапетян, 75), Обухов.

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