Федор Смолов вернется в "Локомотив"

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов вернется в московский "Локомотив", сообщает La Vanguardia.

По сведениям источника, руководство испанского клуба приняло решение не выкупать трансфер футболиста у "железнодорожников".

Ранее сообщалось, что "Сельта" предлагала за форварда шесть миллионов евро и еще два миллиона в качестве бонусов, а "Локомотив" требовал за игрока не менее восьми миллионов.

В нынешнем сезоне 30-летний Смолов провел за "Сельту" 14 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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