Федор Смолов вернулся в "Локомотив"

Принадлежащий "Локомотиву" нападающий Федор Смолов вернулся в московский клуб после завершения срока аренда в "Сельте", сообщает пресс-служба "железнодорожников".

Футболист вместе с одноклубниками приступил к подготовке к новому сезону на базе "Локомотива" в Баковке.

30-летний Смолов выступал за "Сельту" с января 2020 года, провел за клуб 14 матчей и забил два гола. Стоит отметить, что форвард отличился в матчах с "Реалом" и "Барселоной". Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2022 года.

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