Федор Смолов перенес операцию и восстанавливается после травмы
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов перенес плановую операцию после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2018 года. Уже завтра, 4 декабря, Федор вернется в Москву и начнет активную фазу реабилитации после травмы, которая была получена в матче с "Динамо" в середине ноября, сообщает пресс-служба ФК "Локомотив".
Таким образом, россиянин пропустит оставшиеся в этом году матчи своей команды (1 игру в Лиге Чемпионов с "Баварией" и три игры РПЛ с "Рубином", "Краснодаром" и "Химками").
В сезоне 2020/2021 30-летний форвард провел 16 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до конца июня 2022 года.
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