Федотов: "Кокорин тренируется с "Сочи". Я рассчитываю на него в следующем сезоне"

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Федотов: "Кокорин тренируется с "Сочи". Я рассчитываю на него в следующем сезоне"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, что думает о будущем форварда Александра Кокорина в клубе.

"Что касается Александра Кокорина, то вокруг таких футболистов всегда ходит много слухов. Среди них мало достоверной информации. Естественно, идут какие-то переговорные дела. Это все, что я вам могу сказать сейчас. Саша сейчас тренируются с командой. Конечно, я как тренер, рассчитываю на него в следующем сезоне. Он нас усиливает, в этом нет вопросов", цитирует Федотова Sport24.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересованы "Локомотив" и "Динамо", "Спартак" и "Рубин"

Напомним, контракт 29-летнего Кокорина с "Зенитом" истекает 31 июля, поэтому он сможет перейти в другой клуб бесплатно. В нынешнем сезоне форвард выступал за "Сочи" на правах аренды, провел 10 матчей и забил семь голов.

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