Федотов назвал первоочередную задачу "Сочи" на остаток сезона

Наставник "Сочи" Владимир Федотов рассказал о целях своей команды на остаток сезона 2019/20.

"Первоочередная задача для нас - это остаться в РПЛ. Надо сказать, что сейчас не всё зависит от нас, но и от выступлений наших конкурентов. Тем не менее очень интересно поработать в таких условиях. Это вызов", - сказал Федотов.

По итогам 22 туров "Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 24 очка.

Стоит отметить, что южане провели четыре официальных матча под руководством Федотова, выиграв в трёх из них.

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