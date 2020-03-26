Федотов оценил вклад Кокорина в последние успехи "Сочи"

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Федотов оценил вклад Кокорина в последние успехи "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов оценил результаты нападающего Александра Кокорина в сочинском клубе.

"Я всегда отмечал, чтобы Кокорин работал на команду, и в плане оборонительных действий все тоже было супер.

Александр - универсальный игрок, понимает игру и на фланге, и в центре атаки. Надо отдать должное за то, что он приехал на сбор в отличном состоянии. Здесь все совпало. Он без раскачки вышел в контрольном матче с "Динамо" и понимал игру, как будто находился в команде длительное время. Нам ничего специально ломать не пришлось", - цитирует Федотова официальный сайт РПЛ.

29-летний Кокорин в нынешнем сезоне провел за "Сочи" четыре матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

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