Федотов поделился ожиданиями от игры с "Партизаном" в Лиге конференций

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал о своих ожиданиях от игры в квалификации Лиги конференций против "Партизана".

"Партизан" — серьезный еврокубковый боец. Флагман сербского футбола. Они ничего не пропускают ни в обороне, ни в атаке. Надо доставать все из себя, будет интересный матч. Обидно, что мы снова играем без зрителей. В Белграде нас ждет полный стадион, за них будет 12 игрок. Мы в этом плане в неравных условиях.

Тщательно готовимся к сопернику. Знаем, что и на нашем матче с "Ахматом" были скауты "Партизана". У них Бибрас Натхо, Рикардо Гомеш. Любого игрока можно назвать. Очень сильный соперник.

Нет таких команд, где все идеально. Везде люди делают ошибки, нам надо этим воспользоваться и заставить соперника ошибаться. Надеюсь, завтра представим им свои козыри и найдем брешь в их обороне", — сказал Федотов.

Напомним, что первый матч пройдет в Сочи 5 августа, а ответный 12 числа в Белргаде.

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