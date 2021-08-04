Федотов поделился ожиданиями от игры с "Партизаном" в Лиге конференций
Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал о своих ожиданиях от игры в квалификации Лиги конференций против "Партизана".
"Партизан" — серьезный еврокубковый боец. Флагман сербского футбола. Они ничего не пропускают ни в обороне, ни в атаке. Надо доставать все из себя, будет интересный матч. Обидно, что мы снова играем без зрителей. В Белграде нас ждет полный стадион, за них будет 12 игрок. Мы в этом плане в неравных условиях.
Тщательно готовимся к сопернику. Знаем, что и на нашем матче с "Ахматом" были скауты "Партизана". У них Бибрас Натхо, Рикардо Гомеш. Любого игрока можно назвать. Очень сильный соперник.
Нет таких команд, где все идеально. Везде люди делают ошибки, нам надо этим воспользоваться и заставить соперника ошибаться. Надеюсь, завтра представим им свои козыри и найдем брешь в их обороне", — сказал Федотов.
Напомним, что первый матч пройдет в Сочи 5 августа, а ответный 12 числа в Белргаде.
Также не пропустите: "Вальядолид" подписал украинского вратаря. Клубом владеет Роналдо. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
У Кубо есть два варианта продолжения карьеры
-
Федотов поделился ожиданиями от игры с "Партизаном" в Лиге конференций
-
"Вальядолид" подписал украинского вратаря. Клубом владеет Роналдо
-
Оливер Кан высказался о ситуации на трансферном рынке
-
Президент "Ростова" прокомментировал назначение Семина на пост главного тренера
-
Анчелотти доволен нынешним составом "Реала"
-
"Манчестер Сити" почти завершил трансфер Грилиша
-
Официально: Леон Бэйли - футболист "Астон Виллы"
-
1
Уткин прокомментировал назначении Семина на пост главного тренера "Ростова"
-
Стало известно, сколько получат испанские клубы от сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом на 2.7 миллиарда евро
-
Ла Лига продала долю в бизнесе и направит деньги на развитие клубов
-
"Арсенал" отреагировал на слухи о возможной отставке Парфенова
-
УЕФА в день матча заменил судейскую бригаду на игру "Спартак" - "Бенфика"
-
"Арсенал" сделал предложение по Мэддисону
-
Тикнизян стал игроком "Локомотива"
-
Официально: ван Гал возглавил сборную Нидерландов
-
1
Официально: Юрий Сёмин - новый тренер "Ростова"
-
Президент "Галатасарая" попросил Фалькао и Фегули покинуть клуб
-
Появились новые детали перехода Шомуродова в "Рому"
-
Онана отклонил предложение "Лиона"