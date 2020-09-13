Федотов признался, что ему неприятно, когда "Сочи" называют фарм-клубом "Зенита"
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, что думает о том, что команду называют фарм-клубом "Зенита".
Отметим, в прошлом сезоне в "Сочи" перешли 9 игроков "сине-бело-голубых".
"Конечно, неприятно. Какими бы твердолобыми мы ни были, медиапространство настигает тебя. Ребята все в сетях, все прекрасно видят. Не знаю, какие могут быть претензии по нашему матчу в Санкт-Петербурге. У нас были возможности отыграться. Понимаю ли Евсеева и его обращение после игры со "Спартаком"? Конечно, понимаю! Назвал бы это большим достижением, что он развеял этот миф. Есть много разговоров... Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, занимайтесь, расследуйте, доказывайте. Все же просто", - цитирует Федотова "Матч ТВ".
Ранее "Сочи" в рамках 7-го тура РПЛ обыграл "Ахмат" и поднялся на 1 место в турнирной таблице.
А еще: "Сочи" переиграл "Ахмат" и возглавил РПЛ| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|22
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|22
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|7
|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|Уфа
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|Урал
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|Тамбов
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|25
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