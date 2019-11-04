Федотов прокомментировал победу "Оренбурга" в матче с "Уралом"

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Федотов прокомментировал победу "Оренбурга" в матче с "Уралом"

Наставник "Оренбурга" Владимир Федотов рассказал, что думает о победе своей команды в матче 15-го тура РПЛ с "Уралом" (2:1). Об этом информирует "Матч ТВ".

"Уралу" тоже нужна была эта победа, они прилагали все усилия. У нас было очень много хороших начинаний в быстрых атаках, но мы не доводили их до ума, могли играть еще острее и доводить до голевых моментов.

Команда сражалась, хорошо перестраивались, но надо отдать должное Бикфалви, свой гол со второго этажа он забил.

Достояли, огрызались, имели еще пару хороших моментов", - сказал Федотов.

В турнирной таблице чемпионата России обе команды набрали по 18 очков. "Оренбург" располагается на 6 месте, "Урал" занимает 7 строчку.

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