Федотов прокомментировал поражение от "Нижнего Новгорода"

Теги фк сочивладимир федотоврпл

Федотов прокомментировал поражение от "Нижнего Новгорода"Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился мнением о поражении от "Нижнего Новгорода" (0:1) в первом туре премьер-лиги.

"Обидно проигрывать такие матчи. Владели инициативой, создавали опасные моменты, возможно, не хватало конкретных действий. Но тем не менее в футболе выигрывает тот, кто забивает голы.

Сегодня "Нижний" этот гол забил, а мы, имея шансы, не смогли ими распорядиться. Отдаю им должно, они сегодня старались, отдали все силы и очень самоотверженно играли в обороне. Нам не хватило тонкости и последнего паса, хотя, повторюсь, были моменты, когда мы могли выходить вперед.

Выход Дуганджича связан с тем, что нужно было добавить роста на последние минуты. Только с этим. Барсов сделал все, что мы просили. У него были пару моментов, где он хорошо открылся, но так и не смог реализовать момент.

Будем восстанавливаться, проведем анализ игры и поработаем над ошибками. Только после этого будет думать о "Кешле". Юсупов будет восстанавливаться около недели. Сегодня он приступил к легким пробежкам, скоро будет на футбольном поле", – сказал Федотов.

Напомним, что в первом матче квалификации к Лиге конференций против "Кешли" подопечные Федотова добыли уверенную победу со счетом 3:0.

Также не пропустите: "Реал Сосьедад" подписал защитника из "Борнмута". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" может подписать сына Диего Симеоне

"Зенит" может подписать сына Диего Симеоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов