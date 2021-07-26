Федотов прокомментировал поражение от "Нижнего Новгорода"
Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился мнением о поражении от "Нижнего Новгорода" (0:1) в первом туре премьер-лиги.
"Обидно проигрывать такие матчи. Владели инициативой, создавали опасные моменты, возможно, не хватало конкретных действий. Но тем не менее в футболе выигрывает тот, кто забивает голы.
Сегодня "Нижний" этот гол забил, а мы, имея шансы, не смогли ими распорядиться. Отдаю им должно, они сегодня старались, отдали все силы и очень самоотверженно играли в обороне. Нам не хватило тонкости и последнего паса, хотя, повторюсь, были моменты, когда мы могли выходить вперед.
Выход Дуганджича связан с тем, что нужно было добавить роста на последние минуты. Только с этим. Барсов сделал все, что мы просили. У него были пару моментов, где он хорошо открылся, но так и не смог реализовать момент.
Будем восстанавливаться, проведем анализ игры и поработаем над ошибками. Только после этого будет думать о "Кешле". Юсупов будет восстанавливаться около недели. Сегодня он приступил к легким пробежкам, скоро будет на футбольном поле", – сказал Федотов.
Напомним, что в первом матче квалификации к Лиге конференций против "Кешли" подопечные Федотова добыли уверенную победу со счетом 3:0.
Также не пропустите: "Реал Сосьедад" подписал защитника из "Борнмута". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Федотов прокомментировал поражение от "Нижнего Новгорода"
-
"Реал Сосьедад" подписал защитника из "Борнмута"
-
"Рома" готова предложить трех игроков "Зениту" ради Азмуна
-
"Реал" может продать Себальоса
-
"Зенит" может подписать сына Диего Симеоне
-
"Реал" знает, что за Мбаппе нужно будет заплатить огромную сумму
-
Кержаков прокомментировал победу над "Сочи" в первом туре РПЛ
-
Первое поражение "Спартака", победы "Зенита и "Краснодара" и ни одной ничьи: результаты первого тура РПЛ
-
Агент бразильца Клаудиньо хочет, чтобы игрок перешел в "Зенит"
-
1
"Милан" и "Тоттенхэм" интересуется Хвичей
-
1
"Нижний Новгород" обыграл "Сочи" в первом туре РПЛ
-
1
Про Роберта Левандовски снимут фильм
-
1
ПСЖ в ближайшее время сделает предложением "Манчестер Юнайтед" по Погба
-
1
Артем Милевский поддерживает форму тренировками в тренажерном зале (фото)
-
"Реал" не станет выходить на трансферный рынок после ухода Варана
-
Стали известны сроки восстановления Дани Себальоса
-
"Ростов" арендовал у "Зенита" молодого хавбека
-
2
На этой неделе состоится встреча агентов Мориба с представителями "Барселоны"
-
"Аталанта" отказала "Тоттенхэму" в трансфере лучшего защитника Серии А
-
Дриусси трогательно попрощался с "Зенитом"