Федотов прокомментировал поражение от "Нижнего Новгорода"

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился мнением о поражении от "Нижнего Новгорода" (0:1) в первом туре премьер-лиги.

"Обидно проигрывать такие матчи. Владели инициативой, создавали опасные моменты, возможно, не хватало конкретных действий. Но тем не менее в футболе выигрывает тот, кто забивает голы.

Сегодня "Нижний" этот гол забил, а мы, имея шансы, не смогли ими распорядиться. Отдаю им должно, они сегодня старались, отдали все силы и очень самоотверженно играли в обороне. Нам не хватило тонкости и последнего паса, хотя, повторюсь, были моменты, когда мы могли выходить вперед.

Выход Дуганджича связан с тем, что нужно было добавить роста на последние минуты. Только с этим. Барсов сделал все, что мы просили. У него были пару моментов, где он хорошо открылся, но так и не смог реализовать момент.

Будем восстанавливаться, проведем анализ игры и поработаем над ошибками. Только после этого будет думать о "Кешле". Юсупов будет восстанавливаться около недели. Сегодня он приступил к легким пробежкам, скоро будет на футбольном поле", – сказал Федотов.

Напомним, что в первом матче квалификации к Лиге конференций против "Кешли" подопечные Федотова добыли уверенную победу со счетом 3:0.

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