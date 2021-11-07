Федотов прокомментировал разгром ЦСКА

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился мнением о победе над московским ЦСКА в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Были наши болельщики, зрители и настоящий футбольный антураж. Это добавляет командам драйва, они показывают себя с лучшей стороны. Первый тайм нам удался. Мы могли забить и больше.

Но есть большие вопросы по второму тайму. Мы выдержали натиск, оборонялись самоотверженно", — приводит слова Федотова пресс-служба "Сочи".

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