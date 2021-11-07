Федотов прокомментировал разгром ЦСКА
Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился мнением о победе над московским ЦСКА в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Были наши болельщики, зрители и настоящий футбольный антураж. Это добавляет командам драйва, они показывают себя с лучшей стороны. Первый тайм нам удался. Мы могли забить и больше.
Но есть большие вопросы по второму тайму. Мы выдержали натиск, оборонялись самоотверженно", — приводит слова Федотова пресс-служба "Сочи".
Также не пропустите: Сержи Бархуан прокомментировал свою работу в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Федотов прокомментировал разгром ЦСКА
-
Конте хочет забрать в "Тоттенхэм" полузащитника "Интера"
-
"Рома" может подписать защитника "Реала"
-
"Реал" хочет продлить контракт с Кроосом
-
Сержи Бархуан прокомментировал свою работу в "Барселоне"
-
Анчелотти поделился мнением об отставании "Барселоны" от "Реала"
-
Почеттино поделился мнением о победе над "Бордо"
-
Анчелотти прокомментировал победу над "Райо"
-
Анчелотти добыл сотую победу во главе "Реала"
-
Главные новости дня: 6 ноября
-
ПСЖ удержал победу над "Бордо"
-
"Реал" победил "Райо Вальекано" и возглавил Ла Лигу
-
"Аталанта" без Миранчука обыграла "Кальяри"
-
"Норвич" уволил главного тренера
-
В "Локомотиве" отреагировали на информацию о возможном уходе Рангника в "Манчестер Юнайтед"
-
Тренер "Барселоны" прокомментировал ничью с "Сельтой"
-
"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива"
-
Рангник готов заменить Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
-
Лингард окончательно решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-арбитр Федотов оценил эпизод с ошибочным удалением Шунина в матче с "Краснодаром"