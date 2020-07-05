Федотов: "Решения по участию Кокорина в матче против "Зенита" пока нет"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался по поводу участия нападающего Александра Кокорина в матче 27-го тура РПЛ с "Зенитом".

Напомним, питерскому клубу до конца сезона принадлежат права на 29-летнего футболиста, поэтому он вправе решать, сыграет ли футболист в очной встрече команд.

Ранее сообщалось, что "Сочи" необходимо заплатить 40 миллионов рублей за участие Кокорина.

"Решения по участию в матче против "Зенита" пока нет. Там прописана серьезная сумма", - цитирует Федотова Sport24.

Матч "Зенит" - "Сочи" состоится в Санкт-Петербурге 8 июля.

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