Федотов высказался о проблемах с составом у "Сочи"

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Федотов высказался о проблемах с составом у "Сочи"Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался перед ответным матчем 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против "Кешли", а также посетовал на проблемы с составом.

"Игра покажет, насколько команда успела восстановиться. У нас есть проблемы с некоторыми футболистами. Поэтому привлекли в свои ряды несколько игроков дублирующего состава. Будут изменения в составе. Некоторые игроки сильно загружены. В Баку только сегодня приехали. Хорошо, что погода не жаркая. Искусственное покрытие арены может отрицательно сказаться на футболистах. Травмоопасное поле не выгодно не только нам, но и другим командам.

Со стороны кажется, что мы одержали легкую победу в первой встрече. Но мы столкнулись с серьёзным противостоянием. Хотя не использовали некоторые голевые эпизоды. Завтра мы готовы к сильному сопротивлению", — цитирует Федотова Azerisport.

Напомним, что в первой встрече подопечные Владимира Федотова одержали уверенную победу со счетом 3:0. Ответный матч пройдет уже завтра, 29 июля. Начало встречи запланировано на 19:00 (мск).

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