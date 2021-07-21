Федотов высказался о трудном графике "Сочи" в начале сезона

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов пожаловлся на тяжелый календарь команды перед домашним матчем 2-го отборочного раунда Лиги конференций против "Кешли".

"У нас непростой график: 12 матчей за 35 дней. Нам нужно пройти трех соперников, чтобы попасть в групповой этап. Нужна серьезная ротация игроков, ибо каждый должен находиться в боевой готовности. Задачи? Необходимо стартовать, почувствовать дыхание этого соревнования и РПЛ и двигаться дальше.

Этот график матчей позволит нам приобрести тот баланс, который нам необходим", — сказал Федотов.

Напомним, что игра "Сочи" и азербайджанского клуба пройдет в четверг, 22 июля. Начало матча запланировано на 19.00 (мск).

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