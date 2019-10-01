Федотов заявил, что слухи о возможном приходе в "Оренбург" Карреры нервировали игроков

Теги оренбургвладимир федотовмассимо каррера

Федотов заявил, что слухи о возможном приходе в "Оренбург" Карреры нервировали игроков

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов заявил, что слухи о возможном приходе в клуб Массимо Карреры нервировали игроков команды. Об этом сообщает "Футбол России".

"Эти слухи муссировались какое-то время, при том, что команда - это живые люди, которые эту информацию считывали, находились в состоянии непонимания, они отвлекали от главного действа, что было не очень приятно. Потом как-то само собой все сошло на нет. Единственный ответ на все подобные вопросы - игра команды и результат", - сказал тренер.

"Оренбург" после 11 туров РПЛ занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России.

А еще: Шашков: "Мы рассматриваем Карреру? У меня версий нет, мы работаем с Божовичем!"| http://soccernews.ru
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