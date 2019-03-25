Федун: "Акции против Глушакова кому-то нужны. Найти бы, кому"

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Федун: "Акции против Глушакова кому-то нужны. Найти бы, кому"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун рассказал, что думает о ситуации с болельщиками, которые проявляют агрессую в сторону капитана команды Дениса Глушакова

В Москве на днях появились растяжки с лозунгами против полузащитника. 

"Лучше этими акциями они не делают, это точно. Можно делать хорошо, можно плохо. Они делают плохо.

Эффект на клуб? Ну какой эффект могут иметь действия людей, которые преследуют непонятно что? "Мы не любим Васю". Ну что это такое? Опять какая-то борьба за свободу. Свободу чего или кого?

Мне кажется, задача болельщиков - ходить на футбол, смотреть. Ну, если нравится вам игрок – кричите, что он хороший, если нет - что плохой, что плохо играет. А так изводить кого-то… Видимо, кому-то это надо. Найти бы, кому", - сказал Федун.

Глушаков стал игроком "Спартака" летом 2013 года, перейдя из "Локомотива". В нынешнем сезоне футболист участвовал в 13 матчах, отметившись 2 голами. "Спартак" занимает 5 место в турнирной РПЛ, набрав 33 балла.

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