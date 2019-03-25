Федун: "Акции против Глушакова кому-то нужны. Найти бы, кому"
Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун рассказал, что думает о ситуации с болельщиками, которые проявляют агрессую в сторону капитана команды Дениса Глушакова.
В Москве на днях появились растяжки с лозунгами против полузащитника.
"Лучше этими акциями они не делают, это точно. Можно делать хорошо, можно плохо. Они делают плохо.
Эффект на клуб? Ну какой эффект могут иметь действия людей, которые преследуют непонятно что? "Мы не любим Васю". Ну что это такое? Опять какая-то борьба за свободу. Свободу чего или кого?
Мне кажется, задача болельщиков - ходить на футбол, смотреть. Ну, если нравится вам игрок – кричите, что он хороший, если нет - что плохой, что плохо играет. А так изводить кого-то… Видимо, кому-то это надо. Найти бы, кому", - сказал Федун.
Глушаков стал игроком "Спартака" летом 2013 года, перейдя из "Локомотива". В нынешнем сезоне футболист участвовал в 13 матчах, отметившись 2 голами. "Спартак" занимает 5 место в турнирной РПЛ, набрав 33 балла.
А еще: Федун: "Ситуация в семье не позволила Алексу раскрыться"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Газизов: "Уфа" предпринимает действия для проведения товарищеской игры с "Манчестер Сити"
-
Они несколько раз переносили сроки и рассмешили весь мир! Как "Тоттенхэм" строил свой новый стадион
-
"Золотая бутса" сезона 2018/2019: в гонке бомбардиров топ-5 европейских лиг появились неожиданные лидеры
-
"Ювентус" поборется с "Реалом" за Погба
-
Неймар и ПСЖ начали переговоры о новом контракте
Лента новостей
-
Нигматуллин стал лучшим голкипером на ветеранском турнире в Китае
-
От УЕФА требуют провести расследование ситуации с игроком сборной Швейцарии
-
Де Лигт: "Сборная Нидерландов опасалась атаковать немецкую команду"
-
Черчесов: "Я так молодо выгляжу? Давно не мечтаю"
-
Зинченко намерен побить рекорд по матчам за сборную Украины
-
Жена Маркизио: "Где Клаудио, там и я. Это моя роль"
-
У ПСЖ зафиксирована прибыль в 31,5 миллиона евро
-
1
У "Реала" летом появится новая форма
-
"Барселона" хочет расстаться с голландским голкипером Силлессеном
-
"Кардифф Сити" не собирается платить "Нанту" за погибшего Салу
-
Федун: "Акции против Глушакова кому-то нужны. Найти бы, кому"
-
Газизов: "Уфа" предпринимает действия для проведения товарищеской игры с "Манчестер Сити"
-
Халк рассказал о переходе из "Порту" в "Зенит"
-
Они несколько раз переносили сроки и рассмешили весь мир! Как "Тоттенхэм" строил свой новый стадион
-
2
"Золотая бутса" сезона 2018/2019: в гонке бомбардиров топ-5 европейских лиг появились неожиданные лидеры
-
"Ювентус" поборется с "Реалом" за Погба
-
1
Неймар и ПСЖ начали переговоры о новом контракте
-
9
Пирло: "Я считаю, что "Ювентус" сильнее "Барселоны"
-
Уругвай разгромил Таиланд в полуфинале Кубка Китая
-
Nike сделал для "Манчестер Сити" смешанный комплект формы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11