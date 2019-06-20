Федун: "Аленичева в "Спартак" звали профессионалы. Я им потом говорю: вы кого притащили?"
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что Дмитрий Аленичев возглавил команду летом 2015 года не по его инициативе.
"Аленичев - суперигрок. Но помните, когда меня достали, я сказал: "Передаю полномочия профессионалам". Вот они мне притащили Аленичева. Я им потом говорю: вы кого притащили? А они мне: "Ну, ты же нас с собой не взял, надо было, чтобы он сидел на скамейке, а мы ему подсказывали".
Я тогда склонялся к Бердыеву, но и Гончаренко был вариантом. Аленичева вообще не было в моём списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают, они всё сделают. Вот, профессионалы всё сделали, а потом профессионалы исчезли. Так и получилось - либо ты сам отвечаешь, либо нет", - сказал Федун.
46-летний специалист тренировал "Спартак" с июня 2015 по август 2016 года.
В сезоне 2015/16 "красно-белые" финишировали на пятом месте в РПЛ. Тем не менее, Аленичев сохранил работу, однако в начале следующей кампании провалил квалификацию Лиги Европы и всё же был уволен.
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