Федун дал оценку зимней трансферной кампании "Спартака"

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Федун дал оценку зимней трансферной кампании "Спартака"

Фото твиттер "Фратрии"

Владелец "Спартака" Леонид Федун доволен действиями клуба на трансферном рынке текущей зимой. Об этом рассказал спортивный директор "красно-белых" Лука Каттани.

"Да, он доволен тем, как клуб поработал на рынке зимой. Но, конечно же, определять всё будут только результаты команды. Я бы сравнил это с "Формулой-1". Представьте, что вы провели невероятно быстрый пит-стоп. Но это ещё не всё – впереди значительная часть гонки. И всё решится на трассе. И важнее всего – приехать первым.

Я счастлив, что нам удалось сделать, но эта работа будет оцениваться по результатам "Спартака". Думаю, мы сделали всё необходимое, особенно учитывая имевшиеся в последние недели проблемы - ситуацию с Жиго, к примеру. Но в целом всё, что планировалось изначально, удалось сделать", - сказал Каттани.

Напомним, что "Спартак" зимой подписал шесть новичков - вратаря Илью Свинова, левого защитника Леона Классена, хавбеков Кристофера Мартинса Перейру, Даниила Хлусевича и Данила Пруцева, а также форварда Шамара Николсона.

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