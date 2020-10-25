Федун: "Если Хабиб возобновит карьеру, то предлагаю провести бой на "Открытии Арене", где он получит поддержку 50 000 верных фанатов"
Владелец "Спартака" Леонид Федун подтвердил, что готов организовать бой Хабибу Нурмагомедову на "Открытие Арене".
"Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с очередной безоговорочной победой и выдающейся спортивной карьерой! Хабиб стал легендой смешанных единоборств с армией фанатов по всему миру. Из-за вчерашнего боя наши ребята даже опросили отложить вылет из Краснодара. Я уважаю и понимаю решение Хабиба о завершении карьеры.
Однако если он возобновит карьеру, то предлагаю провести бой на "Открытии Арене", где он получит поддержку 50 000 верных фанатов. Это событие могло бы стать одним из самых ярких не только в истории UFC, но и всего российского спорта, ведь Хабиб ни разу не дрался дома!" - приводит слова Федуна "Р-Спорт".
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