Федун: "Это была достойная победа "Спартака" над достойным соперником"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу своей команды над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Это была достойная победа над достойным соперником. Она сделана на классе. Великолепно сыграл вратарь и подтвердили класс все наши игроки. Были удачные замены. Здоровья Самедову, но вышедшие игроки усилили игру.

Селихов спокоен как удав. К нему все мячи прилипают. Замечательное качество. Мельгарехо и Пашалич добавили уверенности, появился контроль мяча. Давайте говорить о хорошем. Эта величайшая победа по счету. Она всегда будет в истории. Этот мяч будет в нашем музее", - приводят слова Федуна российские СМИ.

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