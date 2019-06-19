Федун: "Глушакова я уважаю, он не сломался"

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Федун: "Глушакова я уважаю, он не сломался"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал, как относится к Денису Глушакову, который сегодня, 19 июня, покинул клуб. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Сохранил ли я уважение к Глушакову? Да, абсолютно. Хотя… Нет, пусть это останется между нами. Глушакова я уважаю, он не сломался. Такая сила воли и такое мужество заслуживают уважения. Слитые аудиозаписи - это обычная грязь. Можно взять любого из вас и понадёргать личные переговоры, послать кому-то – и получится примерно такой же эффект. Про Дениса я всё сказал. А в детали вдаваться неправильно", - сказал Федун.

32-летний Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года, сыграл 173 матча и забил 23 гола. В составе "народной команды" хавбек выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что футболист получит 100 миллионов рублей в качестве компенсации. СМИ пишут, что его следующим клубом станет "Сочи".

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