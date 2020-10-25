Федун готов предоставить Хабибу стадион "Спартака" для проведения боя в случае возобновления карьеры

Журналист Василий Конов поделился информацией, что следующий бой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в случае возобновления карьеры может пройти на стадионе "Спартака".

"Как мне стало известно, Леонид Федун готов предоставить Хабибу Нурмагомедову стадион "Спартака" для проведения боя, если тот захочет возобновить карьеру.

Леонид Арнольдович понимает в бизнесе и популярности", - написал Конов в телеграме.

Напомним, что вчера Хабиб одержал победу над американцем Джастином Гейджи, после чего объявил о завершении карьеры.

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