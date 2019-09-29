Федун хочет вернуть бывшего тренера "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун хочет вернуть в клуб бывшего ассистента главного тренера Романа Пилипчука, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, Федун хочет, чтобы Пилипчук стал помощником нового главного тренера команды, который пока не определен.

Напомним, что Пилипчук входил в тренерский штаб "Спартака" с 2016 по 2018 годы. В этот период "красно-белые" стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны. После "Спартака" Пилипчук возглавил минское "Динамо", но покинул клуб всего через четыре месяца.

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