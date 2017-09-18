Федун: "Игрокам "Спартака" надо сплотиться вокруг главного тренера и биться в каждом матче"

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Федун: "Игрокам "Спартака" надо сплотиться вокруг главного тренера и биться в каждом матче"

Владелец "Спартака" Леонид Федун дал оценку неудачной игре команды.

"Понимаете, кризис только в газетах. Если реально посмотреть на ситуацию, все объяснимо. Мы ожидали, что после прошлого напряженного чемпионата, когда команда практически на зубах вытащила титул, придется тяжело. После того сезона был очень короткий перерыв, наши лидеры выступали за национальные сборные. Плюс есть такой фактор, как вероятность риска.

Все негативные риски, которые могли произойти, и произошли. Теряем Зобнина, на его место готовим Тимофеева, который, как я считал, должен стать открытием этого чемпионата. Но ломается и он. Сейчас получил травму и Глушаков. У нас полностью вырублена вся центральная зона! Сказать, что это реально предугадать, невозможно. Это те факторы, которые находятся вне зоны управления компанией.

Плюс, видимо, есть какие-то вопросы и к главному тренеру. Почему проигрываем столько концовок? Нужно спросить Массимо и руководство. И я такой вопрос тоже ему задам, когда будем встречаться. Мне тоже очень больно смотреть, уже сил не хватает на все это. Но говорить, что коллектив неуправляем, что не бьется, что внутри что-то происходит – неправильно. Это только догадки со стороны средств массовой информации, которые пытаются раскачать ситуацию. Команде нужно стиснуть зубы, терпеть, сплотиться вокруг главного тренера и биться в каждом матче. Вот главное решение", - приводят слова Федуна российские СМИ.

Напомним, что после 10 туров "Спартак" занимает лишь восьмое место в Премьер-лиге.

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комментарии
Виктор

Леонид Федун: - "...Мы ожидали, что после прошлого напряженного чемпионата, когда команда практически на ЗУБАХ вытащила титул... - Вытащила НА ЗУБАХ администранивного ресурса РФС, календарного и судейского ресурса! Вот какие оскалистые ЗУБЫ задействовал Федун, чтобы, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, наши арбитры, на своих скандальных ЗУБАХ, вытащили Спартак на первое место в прошлом сезоне 2016/17!!! Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с судьями!!! Федун УКРЕПИЛ судейскую административную позицию РФС и вот вам РЕЗУЛЬТАТ. В первом круге прошлого сезона 2016/17 - 11 очков арбитры отобрали у соперников и подарили их Спартаку, а во втором ещё девять СКАНДАЛЬНО отобрали!!! Перед нашими арбитрами была поставлена зубастая ЗАДАЧА (не за бесплатно, разумеется) - отобрать, всеми НЕПРАВДАМИ, очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова, Урала, Локомотива, и других, с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд, чтобы ВЫТАЩИТЬ Спартак на первое место в чемпионате!!! С этой задачей Федуна, наши арбитры справились на ОТЛИЧНО, согласно ЦЕНЫ вопроса. Спартак тогда, при честном и объективном судействе, был бы только ЧЕТВЁРТЫМ! А был ли Спартак настоящим, а не ФАЛЬШИВЫМ чемпионом??? Вот в ЧЁМ вопрос!!! Стало быть и стартовые СУДОРГИ Спартака, как ФАЛЬШИВОГО "чемпиона" - НАСТОЯЩИЕ и провальные! Как начал Спартак ПРОВАЛЬНО, так провально и завершит сезон!!! Провалить НАМНОГО легче, чем ИСПРАВЛЯТЬ! - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17 делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу. И вот вам результат - ПРОВАЛ Спартака в чемпионате, когда ДАЖЕ наши арбитры, согласно ЦЕНЫ вопроса, не могут помочь Спартаку выигрывать, за счёт СКАНДАЛОВ!!! Без помощи арбитров, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск, С Марибором, с Тосно это показала. Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские СКАНДАЛЬНЫЕ победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства!!! Вот это и есть ТРАГЕДИЯ Спартака! При ЧЕСТНОМ судействе Спартак не выигрывает! Федун развратил судей, а арбитры игроков Спартака!!! Это и есть ТРАГЕДИЯ и беспомощность Спартака! А как Спартак выиграл Суперкубок России, благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству Безбородова!!! В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ по всем фронтам и не видать им первого места. Последние провалы в Хабаровске, в Словении и в Питере стали лишь подтверждением того, что что-то НЕЛАДНОЕ творится со Спартаком с самого начала текущего сезона. Результат абсолютно закономерен и предсказуем. Наши арбитры, своим скандальным судейством в пользу Спартака, РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака, и они отказываются выкладываться в каждом матче для победы. И ещё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у Карреры поставлен тренировочный процесс. Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд!

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