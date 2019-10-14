Федун: "Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел"

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Федун: "Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отметил высокий уровень игры сборной России в текущем цикле квалификации Евро-2020.

"Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел. Мы всегда тяжело играли с аутсайдерами, а эта команда играет очень уверенно. Спасибо Черчесову за то, что он нам такую команду сделал", - сказал Федун.

Напомним, что сборная России досрочно завоевала путёвку на Евро-2020, выиграв 7 из 8 матчей отборочного турнира.

На ЧМ-2018 национальная команда также выступила успешно, добравшись впервые в истории до 1/4 финала.

Не пропустите: Черчесов назвал главную задачу сборной России на Евро. | http://soccernews.ru
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