Федун: "К сожалению, "Спартак" очень плохо играет против позиционной защиты"



Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал домашнюю ничью с "Марибором" (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Нет настроения. К сожалению, "Спартак" очень плохо играет против позиционной защиты. Вы видели, что очень медленно разворачивались атаки и не хватает класса команды, чтобы один в один обыграть. А без этого сейчас трудно играть. К психологии команды вопросов нет. Точнее понятно, что уже решили, что игра закончилась, а это нельзя делать. Верю ли в турнирный расклад, который позволит выйти из группы с первого места? Могу сказать болельщикам, что будем играть в Лиге Европы", - приводят слова Федуна российские СМИ.

Напомним, что эта ничья гарантировала "Спартаку" участие в плей-офф Лиги Чемпионов или Лиги Европы в следующем году.

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