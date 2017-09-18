Федун: "Каррера? Все вопросы к генеральному директору"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отказался комментировать ситуацию с главным тренером своей команды Массимо Каррерой.

"Каррера? Я не комментирую. Это все вопросы к генеральному директору", - приводит слова Федуна Советский спорт.

Напомним, ранее появилась информация о том, игроки "Спартака" "сливают" Карреру, однако заместитель председателя совета директоров клуба опроверг эти слухи.