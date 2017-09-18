Федун: "Каррера? Все вопросы к генеральному директору"

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Федун: "Каррера? Все вопросы к генеральному директору"Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отказался комментировать ситуацию с главным тренером своей команды Массимо Каррерой.

"Каррера? Я не комментирую. Это все вопросы к генеральному директору", - приводит слова Федуна Советский спорт.

Напомним, ранее появилась информация о том, игроки "Спартака" "сливают" Карреру, однако заместитель председателя совета директоров клуба опроверг эти слухи.

комментарии
Евгений

Спартак выигрывал у Тосно, к 86-й минуте, только за счёт помощи арбитра Сельдякова и боковых! Игроки Тосно умело играли в меньшенстве и могли не только не проиграть, но и ВЫИГРАТЬ, но из-за безобразного судейства, в пользу Спартака, команда Тосно не выиграла, а сыграла В НИЧЬЮ в меньшенстве. А что было бы если команда Тосно играла бы в полном составе??? «Спартак» третью свою игру уже ведёт со счётом 2:0 и не может выиграть. Безобразно играет вся оборона Спартака. Каррера поплыл и не знает что делать. Нет взаимопонимания в защите. Безсистемная ротация состава. Замены Карреры не усиливают игру, а ведут к провалу концовки матчей. Зачем он поменял Таски? А в других матчах, не пойми какие замены, а усиления нет и Спартак проваливает концовки. Ведь Карреру приглашали, как специалиста по обороне и защитным построениям! И что мы по факту получили! Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 15 мячей в 10-ти играх чемпионата! Больше пропущенных только у Анжи — 23! При ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ разнице забитых и пропущенных мячей! Тосно сыграла свой лучший матч в своей футбольной ИСТОРИИ, несмотря на ВОПИЮЩЕЕ скандальное судейство Сельдякова в пользу Спартака! Играя в меньшенстве, игроки Тосно сыграли ВНИЧЬЮ, но эта ничья, по игре, стоит многих побед! Это великая футбольная победа Тосно и их тренера Дмитрия Парфёнова. А Спартак, в очередной раз, доказал, что без помощи арбитров, они не умеют честно побеждать, только с помощью скандального судейства, в свою пользу! Арбитры, всеми НЕПРАВДАМИ и СКАНДАЛАМИ, помогают Спартаку, а Спартак не выигрывает!!! Спартаку надо честно играть, а не надеяться на скандальное судейство в свою пользу! Поздравляем Тосно с этим ГРАНДИОЗНЫМ футбольным УСПЕХОМ!!! МЫ ГОРДИМСЯ игроками Тосно!!! Они совершили БОЛЬШОЙ футбольный подвиг, вопреки плохому судейству арбитра Сельдякова! Все молодцы! ГЕРОИ футбольного ДНЯ!

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