Федун: "Кононов будет работать как минимум до декабря"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, как долго в команде задержится главный тренер Олег Кононов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что Федун отказал специалисту в отставке.

По данным "Чемпионата", Кононов после матча 9-го тура РПЛ с "Уралом" (1:2) заявил, что хочет покинуть свой пост.

"Нет, не было такого. Чушь. Он будет работать как минимум до декабря. Как минимум. А там в декабре будем смотреть", - сказал Федун.

Напомним, "Спартак" проигрывает третий матч подряд. После 9 туров чемпионата России у московского клуба 14 баллов и 6 место в турнирной таблице РПЛ.



Кононов возглавил "Спартак" в середине прошлого сезона, сменив на посту Массимо Карреру.

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