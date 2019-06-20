Федун: "Кононов не бог"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун дал оценку работе наставника команды Олега Кононова.

Напомним, что белорусский специалист возглавил "красно-белых" в ноябре прошлого года. При нём столичный коллектив выиграл всего 9 из 20 матчей.

"Кононов не провалил все задачи. Были же в ваших публикациях слова, что если убрать игру с "Оренбургом", то Кононов - третий по набранным очкам среди всех тренеров, а без поражения "Оренбургу" мы вообще бы шли сразу за "Зенитом". При этом, условно говоря, в нашу пользу не было столько судейских ошибок, как это было с "Локомотивом". А если всё посчитать, то у нас было бы на восемь очков больше. И что бы вы тогда про Кононова говорили?

Кононов не бог, он пришёл в команду в самый неприятный момент. Как попадал сюда Эмери, как Лаудруп, как Якин - когда приходится избавляться от большой массы игроков. Кононов видит, что формировать новую команду надо с чистого листа. Тот же "Аякс", который со своей массой игроков прошёл так далеко, первые два сезона колбасило, его не было в Лиге Чемпионов. А потом команда заиграла. Надеюсь, и у нас так будет", - сказал Федун.

Стоит отметить, что "Спартак" финишировал в РПЛ на пятом месте в турнирной таблице и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

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