Федун: "Кононов не бог"
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун дал оценку работе наставника команды Олега Кононова.
Напомним, что белорусский специалист возглавил "красно-белых" в ноябре прошлого года. При нём столичный коллектив выиграл всего 9 из 20 матчей.
"Кононов не провалил все задачи. Были же в ваших публикациях слова, что если убрать игру с "Оренбургом", то Кононов - третий по набранным очкам среди всех тренеров, а без поражения "Оренбургу" мы вообще бы шли сразу за "Зенитом". При этом, условно говоря, в нашу пользу не было столько судейских ошибок, как это было с "Локомотивом". А если всё посчитать, то у нас было бы на восемь очков больше. И что бы вы тогда про Кононова говорили?
Кононов не бог, он пришёл в команду в самый неприятный момент. Как попадал сюда Эмери, как Лаудруп, как Якин - когда приходится избавляться от большой массы игроков. Кононов видит, что формировать новую команду надо с чистого листа. Тот же "Аякс", который со своей массой игроков прошёл так далеко, первые два сезона колбасило, его не было в Лиге Чемпионов. А потом команда заиграла. Надеюсь, и у нас так будет", - сказал Федун.
Стоит отметить, что "Спартак" финишировал в РПЛ на пятом месте в турнирной таблице и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.
Не пропустите: Федун: "Аленичева в "Спартак" звали профессионалы. Я им потом говорю: вы кого притащили?". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кейлор Навас близок к переходу в новый клуб
-
2
Форвард сборной Аргентины выбыл на неопределённый срок из-за травмы ягодицы
-
1
Сарри впервые прокомментировал назначение на пост тренера "Ювентуса"
-
1
СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатил Глушакову и Комбарову за расторжение контракта
-
1
"Реал" готов включить Бэйла или Хамеса в сделку по Неймару
-
1
Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футбола в России
-
Докампо - новый тренер "Рубина"
-
3
Тренер сборной Аргентины: "Нам повезло, что мы вообще имеем шансы выйти из группы"
-
1
Федун: "Кононов не бог"
-
Семак не исключил продажу Барриоса
-
2
Дортмундская "Боруссия" переманила таланта из "Барселоны"
-
3
Месси: "Будет сумасшествием, если сборная Аргентины не выйдет из группы"
-
Официально: Срна вернулся в "Шахтёр"
-
Федун: "Аленичева в "Спартак" звали профессионалы. Я им потом говорю: вы кого притащили?"
-
Футбол XXI века: "Аякс" (2007-2011)
-
Рамос поддержал Луиса Энрике
-
"Милан" проведёт переговоры с "Реалом" о возможных трансферах
-
СМИ: Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити"
-
"Интер" объявил о выкупе двух игроков
-
Федун рассказал, почему уволил Карреру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20