Федун: "Кононов не бог"

1 Теги спартак москвалеонид федунолег кононов

Федун: "Кононов не бог"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун дал оценку работе наставника команды Олега Кононова.

Напомним, что белорусский специалист возглавил "красно-белых" в ноябре прошлого года. При нём столичный коллектив выиграл всего 9 из 20 матчей.

"Кононов не провалил все задачи. Были же в ваших публикациях слова, что если убрать игру с "Оренбургом", то Кононов - третий по набранным очкам среди всех тренеров, а без поражения "Оренбургу" мы вообще бы шли сразу за "Зенитом". При этом, условно говоря, в нашу пользу не было столько судейских ошибок, как это было с "Локомотивом". А если всё посчитать, то у нас было бы на восемь очков больше. И что бы вы тогда про Кононова говорили?

Кононов не бог, он пришёл в команду в самый неприятный момент. Как попадал сюда Эмери, как Лаудруп, как Якин - когда приходится избавляться от большой массы игроков. Кононов видит, что формировать новую команду надо с чистого листа. Тот же "Аякс", который со своей массой игроков прошёл так далеко, первые два сезона колбасило, его не было в Лиге Чемпионов. А потом команда заиграла. Надеюсь, и у нас так будет", - сказал Федун.

Стоит отметить, что "Спартак" финишировал в РПЛ на пятом месте в турнирной таблице и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

Не пропустите: Федун: "Аленичева в "Спартак" звали профессионалы. Я им потом говорю: вы кого притащили?". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Месси:"Кононов?Конечно,нет."

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатил Глушакову и Комбарову за расторжение контракта

СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатил Глушакову и Комбарову за расторжение контракта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов