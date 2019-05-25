Федун: "Кто-то из игроков "Спартака-2" будет выступать в основе "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что думает о выступлениях "Спартака-2" в завершившемся сезоне Олимп-ФНЛ.

"Конец чемпионата, надо было прийти поздравить ребят. Был сложный чемпионат. Технически мы лучше команды, которая вышла в премьер-лигу. Вы сами это видели.

Тем не менее есть варианты, которые говорят о том, что кто-то из них будет играть в основе "Спартака", - сказал Федун.

Команда заняла 14 место в турнирной таблице, набрав 46 баллов. Федун был на последней игре чемпионата против "Сочи" (1:1).

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