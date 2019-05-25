Федун: "Кто-то из игроков "Спартака-2" будет выступать в основе "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что думает о выступлениях "Спартака-2" в завершившемся сезоне Олимп-ФНЛ.
"Конец чемпионата, надо было прийти поздравить ребят. Был сложный чемпионат. Технически мы лучше команды, которая вышла в премьер-лигу. Вы сами это видели.
Тем не менее есть варианты, которые говорят о том, что кто-то из них будет играть в основе "Спартака", - сказал Федун.
Команда заняла 14 место в турнирной таблице, набрав 46 баллов. Федун был на последней игре чемпионата против "Сочи" (1:1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20