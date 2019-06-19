Федун: "Моя задача - в 2023 году отдать "Спартак" болельщикам"
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что планирует в 2023 году передать клуб болельщикам. Об этом информирует "Чемпионат".
"Контрольный пакет акций "Спартака" мы передадим в некоммерческую организацию, а ее членами будут все поклонники клуба. Условно: у нас есть 20 тысяч активных болельщиков, покупающих абонементы и посещающих матчи в течение долгого времени. Они и будут в приоритете. Для регионов мы разработаем отдельную программу, где будут членские взносы. И все эти люди получат право голоса, например, при выборе президента "Спартака" в 2023 году. Они также смогут определять дизайн формы, трансферную политику - все, что угодно. В ближайшее время мы создадим рабочую группу, которая будет специально заниматься этим вопросом, проведет консультации с болельщиками и экспертами, чтобы разработать наиболее оптимальный формат управления.
Моя задача такая - в 2023 году я должен отдать "Спартак" болельщикам. Это моя идея фикс, я с сегодняшнего дня начинаю над ней работать", - сказал Федун.
Ранее он высказался об уходе капитана команды Дениса Глушакова.
Напомним, бизнесмен приобрел контрольный пакет акций "Спартака" в 2003 году. При нем в 2017 году красно-белые стали чемпионами России.
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