Федун может заблокировать назначение Кононова главным тренером "Спартака"

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Федун может заблокировать назначение Кононова главным тренером "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун может заблокировать назначение Олега Кононова главным тренером своей команды.

Как сообщают российские СМИ, Федун сомневается в уровне белорусского специалиста, поэтому считает его приход на тренерский мостик "красно-белых" нецелесообразным.

Однако другие руководители "Спартака" уверены, что Кононов справится с работой. В связи с этим, ожидается очередное собрание совета директоров клуба.

Напомним, что 52-летний наставник сейчас возглавляет тульский "Арсенал". Предполагалось, что он в ближайшее время покинет "канониров" и заключит со "Спартаком" контракт до конца сезона.

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