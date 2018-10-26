Федун может заблокировать назначение Кононова главным тренером "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун может заблокировать назначение Олега Кононова главным тренером своей команды.
Как сообщают российские СМИ, Федун сомневается в уровне белорусского специалиста, поэтому считает его приход на тренерский мостик "красно-белых" нецелесообразным.
Однако другие руководители "Спартака" уверены, что Кононов справится с работой. В связи с этим, ожидается очередное собрание совета директоров клуба.
Напомним, что 52-летний наставник сейчас возглавляет тульский "Арсенал". Предполагалось, что он в ближайшее время покинет "канониров" и заключит со "Спартаком" контракт до конца сезона.
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|Команда
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|17
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|Спартак Москва
|17
|28
|5
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|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
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|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10