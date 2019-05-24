Федун: "На мой взгляд, в России нет 18 команд, готовых выступать в Премьер-Лиге"

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Федун: "На мой взгляд, в России нет 18 команд, готовых выступать в Премьер-Лиге"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что думает об идее увеличить количество команд, которые смогут участвовать в чемпионат России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, количество клубов может увеличиться с 16 до 18 и вступить в силу в сезоне-2020/21.

"На мой взгляд, в России нет 18 команд, готовых выступать в Премьер-Лиге. Были бы они, то мы увеличили бы количество матчей на домашних стадионах и получили бы больше экономических возможностей для клубов. Но проблема в том, что их столько нет", - отметил Федун. 

Перед последним туром чемпионата России "Спартак" занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 49 баллов. 26 мая красно-белым предстоит сыграть с "Оренбургом". Начало матча - в 14:00 (мск).

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