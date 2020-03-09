Федун надеется на победу "Спартака" в матче с "Краснодаром"

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Федун надеется на победу "Спартака" в матче с "Краснодаром"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал об ожиданиях от матче 21-го тура РПЛ с "Краснодаром".

"Будет интересная игра. Жду победу "Спартака", сказал Федун. 

Встреча состоится сегодня, 9 марта, на "Открытие Арене". Начало - в 16:30 (мск).

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