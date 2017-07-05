Федун: "Надо менять лимит на "8+17", а затем снижать его до "5+20"

Теги спартак москвалеонид федун

Федун: "Надо менять лимит на "8+17", а затем снижать его до "5+20"
Владелец "Спартака" Леонид Федун предложил свой вариант изменения лимита на легионеров в чемпионате России.

"Я всегда выступал за то, чтобы были преференции для доморощенных игроков, но все будет зависеть от их количества. Мне не нравится схема "10 легионеров плюс 15 россиян". Я бы сказал, что надо начинать с "8+17", а потом ежегодно снижать его, "7+18" и так далее до "5+20". Надо внимательно посмотреть на опыт регулирования футбольного рынка в Китае, который ввел лимит на легионеров и специальные выплаты, если они приобретаются. Уверен, что через 4-5 лет Китай войдет в пятерку-шестерку ведущих футбольных держав мира", - приводят слова Федуна российские СМИ

Не пропустите: Мутко: "В следующем сезоне лимит будет в заявке, а не на поле". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов