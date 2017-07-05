Федун: "Надо менять лимит на "8+17", а затем снижать его до "5+20"



Владелец "Спартака" Леонид Федун предложил свой вариант изменения лимита на легионеров в чемпионате России.

"Я всегда выступал за то, чтобы были преференции для доморощенных игроков, но все будет зависеть от их количества. Мне не нравится схема "10 легионеров плюс 15 россиян". Я бы сказал, что надо начинать с "8+17", а потом ежегодно снижать его, "7+18" и так далее до "5+20". Надо внимательно посмотреть на опыт регулирования футбольного рынка в Китае, который ввел лимит на легионеров и специальные выплаты, если они приобретаются. Уверен, что через 4-5 лет Китай войдет в пятерку-шестерку ведущих футбольных держав мира", - приводят слова Федуна российские СМИ

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